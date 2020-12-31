РФПИ заявил о готовности поставить Венгрии нужные объемы вакцины «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций заявил о готовности поставить Венгрии необходимое количество вакцин «Спутник V». Об этом ведомство сообщило в четверг, 31 декабря.

Ранее СМИ, ссылаясь на главу администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщили, что Будапешт отказался закупать российскую вакцину от коронавируса, аргументировав это «недостаточными мощностями по производству».

В свою очередь, в РФПИ отметили, что по-прежнему работают с венгерскими регуляторами по данному вопросу и готовы выполнить их условия по объему поставок.

— Мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года, — сказали РИА Новости в фонде.

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