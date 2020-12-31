Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
РФПИ заявил о готовности поставить Венгрии нужные объемы вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

РФПИ заявил о готовности поставить Венгрии нужные объемы вакцины «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российский фонд прямых инвестиций заявил о готовности поставить Венгрии необходимое количество вакцин «Спутник V». Об этом ведомство сообщило в четверг, 31 декабря.

Ранее СМИ, ссылаясь на главу администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщили, что Будапешт отказался закупать российскую вакцину от коронавируса, аргументировав это «недостаточными мощностями по производству».

В свою очередь, в РФПИ отметили, что по-прежнему работают с венгерскими регуляторами по данному вопросу и готовы выполнить их условия по объему поставок.

— Мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года, — сказали РИА Новости в фонде.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Европе

вакцинаВенгриякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте