За сутки в столице выявили 5452 новых случая коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус за сутки в Москве зафиксировали у 5452 человек. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев достигло 821 128.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что за сутки в столице от инфекции вылечились 6107 пациентов. Таким образом, за все время пандемии московские врачи вылечили 639 809 человек.

Фото: Оперштаб

Всего в России за минувшие сутки выявили 26 301 новый случай коронавируса.

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