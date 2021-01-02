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За сутки в столице выявили 5452 новых случая коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в столице выявили 5452 новых случая коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Коронавирус за сутки в Москве зафиксировали у 5452 человек. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев достигло 821 128.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что за сутки в столице от инфекции вылечились 6107 пациентов. Таким образом, за все время пандемии московские врачи вылечили 639 809 человек.

За сутки в столице выявили 5452 новых случая коронавирусаФото: Оперштаб

Всего в России за минувшие сутки выявили 26 301 новый случай коронавируса.

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