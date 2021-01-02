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Призером премии Digital Leaders стала онлайн-платформа Московского инновационного кластера
Фото: mos.ru

Призером премии Digital Leaders стала онлайн-платформа Московского инновационного кластера

Анастасия Волоснова

Город

Призером премии Digital Leaders стала онлайн-платформа Московского инновационного кластера в категории «Сервисы для инновационных предприятий».

Московский инновационный кластер входит в столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Его руководитель Алексей Фурсин отметил, что онлайн-площадкой с недавнего времени могут пользоваться не только физические лица, но и все те, у кого «есть желание развивать высокие технологии».

— Цифровая площадка i.moscow стала востребованным инструментом у бизнеса: сегодня на ней зарегистрировано более 19 тысяч организаций Москвы из 78 регионов России. На сегодняшний день на сайте работают 16 различных сервисов, которыми за год воспользовались более двух миллионов раз, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Алексея Фурсина.

Из-за пандемии коронавируса спрос на онлайн-сервисы значительно вырос. Одна из популярных функций платформы — это навигатор по федеральным и городским мерам поддержки и институтам развития.

Кластер продолжает дополнять свою онлайн-платформу новыми сервисами. В этом году была создана функция оптимизации взаимодействия между заказчиками через биржу контрактного производства.

Инновационность и технологичность позволили онлайн-платформе Московского инновационного кластера оказаться в числе призеров премии Digital Leaders, которой каждый год награждают за лучшие достижения в области цифровизации.

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