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Число заболевших коронавирусом в США за сутки выросло на 160 тысяч
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число заболевших коронавирусом в США за сутки выросло на 160 тысяч

Ксения Монахова

В мире

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки в США выросло на 160 тысяч. Об этом в субботу, 2 января, сообщил университет Джонса Хопкинса, собирающий данные властей страны, средств массовой информации и других источников.

Отмечается, что за последние сутки в США специалисты зарегистрировали 160 606 заболевших коронавирусом. При этом скончался 2051 человек.

В декабре 2020 года университетом Хопкинса был зафиксирован суточный максимум — более 249 тысяч случаев COVID-19 по стране. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что за 24 часа подтверждено свыше 400 тысяч заболевших коронавирусом. Это объяснялось тем, что в статистику были включены и «вероятные» случаи инфицирования.

С начала пандемии в США выявлено более 20,1 миллиона COVID-19, скончалось более 347 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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