Число свободных коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге увеличилось

Фото: Министерство энергетики Московской области

Более 12,3 тысячи коек для заболевших коронавирусом и пневмонией развернуто в Санкт-Петербурге. Из них свободны около 24 процентов. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Помощь инфицированным оказывают в шестнадцати городских и семи федеральных стационарах, в которых развернуто 12 328 коек. Количество свободных мест выросло до 3030. Отмечается, что количество госпитализаций постепенно идет на снижение. Так, за минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 638 человек с COVID-19.

— При этом число госпитализаций постепенно снижается. Так, неделю назад, 26 декабря, в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Петербурге на амбулаторном лечении под наблюдением врачей находятся 68 612 человек, передает РИА Новости.

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