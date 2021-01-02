Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Строительство БКЛ метро завершено на 92 процента
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин: Строительство БКЛ метро завершено на 92 процента

Ксения Монахова

Город

На сегодняшний день в столице построено 92 процента Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 2 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы уже прошли 92 процента Большой кольцевой линии — самой большой в мире линии, — рассказал Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».

Ранее стало известно, что в новогодние праздники на наземном транспорте, в метро и на автовокзалах усилены меры безопасности в столице.

Читайте также: Названа самая популярная станция метро в 2020 году в Москве

БКЛстроительство БКЛСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Все мнения
О проекте