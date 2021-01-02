Сергей Собянин: Строительство БКЛ метро завершено на 92 процента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На сегодняшний день в столице построено 92 процента Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 2 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы уже прошли 92 процента Большой кольцевой линии — самой большой в мире линии, — рассказал Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».

Ранее стало известно, что в новогодние праздники на наземном транспорте, в метро и на автовокзалах усилены меры безопасности в столице.

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