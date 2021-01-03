Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за введенных против проекта со стороны Соединенных Штатов санкций.

— DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе, — говорится в заявлении компании.

Также в документе отмечается, что норвежская компания уже начала реализацию плана по сворачиванию поддержки проекта, передает РБК.

Стоит отметить, что DNV GL является партнером «Северного потока» и «Северного потока — 2». Компания каждый год проводит сертификацию первого проекта с 2012 года, ее проверки призваны минимизировать риски для окружающей природы, жизни людей и имущества. Сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируется начать в середине месяца.

Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая «третья сторона», которая способна предоставить законный сертификат соответствия.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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