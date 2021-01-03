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Медики рассказали, как правильно ходить в баню зимой
Фото: pixabay.com

Медики рассказали, как правильно ходить в баню зимой

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врачи рассказали, как правильно посещать баню в зимнее время. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РИА Новости.

Так, по словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова, посещение бани с целью гигиены почти никому не противопоказано.

— Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра, — отметил Тяжельников.

Кроме того, он посоветовал: перед тем как прыгать в сугробы после бани, необходимо постепенно прогреться. Не стоит резко выходить из парилки на мороз. Причина в том, что прыжки в снег подходят не всем.

— Позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате — перепад давления, сердечный приступ, — уточнил медик.

Несмотря на то что можно увидеть в фильмах и сериалах, специалисты подчеркивают: баня и алкоголь несовместимы. По словам главного нарколога Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, баня из-за высоких температур не совместима ни с какими другими воздействиями на организм.

— Она, как первая любовь, не терпит конкуренции, — подчеркнул медик.

Это связано с тем, что высокая температура приводит к возбуждению определенных систем организма, прежде всего адреналовой системы. Так, сердцебиение учащается, повышается температура тела, а спиртные напитки могут действовать аналогичным образом.

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