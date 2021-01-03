Доктор Мясников оценил просьбу РПЦ не ходить пожилым в храмы на Рождество

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Врач и телеведущий Александр Мясников оценил просьбу РПЦ, обращенную к пожилым, которых попросили не посещать храмы на Рождество. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такими рекомендациями РПЦ лишает старого человека «последней опоры» в этой жизни.

— Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, в последнее для него Рождество в храм ему нельзя?! — задался вопросом Мясников.

По его словам, пожилые люди могут сами решить, ходить им в храмы или нет.

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