Доктор Мясников оценил просьбу РПЦ не ходить пожилым в храмы на Рождество
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил просьбу РПЦ, обращенную к пожилым, которых попросили не посещать храмы на Рождество. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такими рекомендациями РПЦ лишает старого человека «последней опоры» в этой жизни.
— Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, в последнее для него Рождество в храм ему нельзя?! — задался вопросом Мясников.
По его словам, пожилые люди могут сами решить, ходить им в храмы или нет.
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