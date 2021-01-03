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Глава МВД Сербии заявил о незаконном прослушивании президента страны
Фото: mod.gov.rs / Минобороны Сербии

Глава МВД Сербии заявил о незаконном прослушивании президента страны

Юлия Ямпольская

В мире

Президента Сербии Александра Вучича незаконно прослушивали. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

По его словам, на данный момент спецслужбы выясняют причину произошедшего. Главу Сербии проинформировали о существовании тактики его прослушивания.

— Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому, что это — правда, — сказал Вулин в эфире TV Prva.

Он также добавил, что от властей Сербии требуется подтвердить истину, которую высказал глава государства.

Ранее Вулин сообщил, что Александр Вучич находится под угрозой, из-за объявления войны «организованной преступности» после задержания черногорских мафиозных кланов, чей многолетний конфликт вышел за пределы региона.

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прослушиваниеАлександр ВучичСербия
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