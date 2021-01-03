Пенсионерке из Ленобласти в храме продали макароны вместо свечей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пенсионерка из Ленинградской области Галина Кожевникова рассказала, что в местном храме Святого апостола Павла купила макароны вместе свечей. Об этом она сообщила изданию 47news.

По словам россиянки, подмену она обнаружила 31 декабря, когда в доме отключили свет.

— Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое, — отметила пенсионерка.

Позже она показала «свечи» внучке, которая надкусила одну и поняла, что на самом деле это макароны. В церковной лавке, где они были приобретены, сказали, что не могут помочь в данной ситуации, ведь пенсионерка не знает, когда именно она совершила покупку. Там также заверили, что не торгуют макаронами, и предположили, что женщина просто перепутала пакеты.

Россиянка, комментируя доводы продавцов, отметила, что голова у нее работает хорошо.

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