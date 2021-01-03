Жужа, Щипок и Ленивка: пять московских улиц с необычными названиями

Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Россия, Москва, улица Жужа Карта всех событий

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы перечислил улицы столицы, которые имеют необычные названия. Например, в столице есть улица Жужа. Она расположена на территории парка «Коломенское» и получила свое название по одноименной реке, большая часть которой сейчас протекает в коллекторе.

Во времена татаро-монгольского ига местность в окрестностях реки называлась Большой овраг. Отсюда начинались дороги, ведущие в Серпухов, Каширу, Коломну, и далее — в Орду. В настоящее время Жужа — это небольшая зеленая улица, по которой прогуливаются гости Коломенского парка.

Также в Москве есть улица Ленивка. Ранее она называлась Ленивый Торжок и Ленивый Вражек. В XVII веке в продолжение улицы был построен Всехсвятский мост — первый постоянный каменный мост через Москву-реку. В 1850 году его разобрали, а через девять лет на этом месте появился первый в столице металлический мост. Позднее на этом месте появился Большой Каменный мост.В 2020 году здесь начался капитальный ремонт. Работы на первой половине моста закончены досрочно.

Улица Щипок расположена в районе Замоскворечье. Существует версия, что название происходит от видоизмененного слова щупок — в окрестностях улицы располагалась таможенная застава. При помощи специального железного прута, по-другому «щупа», проверяли обозы с сеном и соломой, которые ехали в Москву.

Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Мажаров переулок находится в пешей доступности от станций метро «Семеновская» и «Электрозаводская». Считается, что свое название он получил благодаря музыкантам. В XVIII веке на этом месте было Семеновское село, где размещался оркестр Семеновского гвардейского полка. Название переулка является сокращенной версией слова тамбурмажор.

В центре Москвы, между Большой Ордынкой и Старомонетным переулком, расположен небольшой Пыжевский переулок. Он назван в честь полковника Богдана Пыжева, чей стрелецкий полк раньше располагался в этой местности. Ранее переулок назывался Грибоедовским.

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