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Столичный Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики обморожения
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичный Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики обморожения

Кирилл Николаев

Здоровье

Столичный Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики обморожения. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не пить алкоголь на морозе. Также при сильной отрицательной температуре не стоит курить на улице. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.

При морозе нужно носить свободную одежду. Это способствует нормальной циркуляции крови. Не нужно выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.

— Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест, — говорится в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали о первой помощи при обморожении. На морозе не следует растирать обмороженные части тела. Придя в теплое помещение, прежде всего нужно снять обувь и носки. Затем следует наложить сухую повязку на поврежденную кожу, это уменьшит скорость отогревания. Для согревания организма изнутри необходимо пить много теплой и сладкой жидкости.

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Роспотребнадзоробморожениесоветы
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