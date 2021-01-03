«Аллочка, вы огонь!»: Пугачева опубликовала фото без макияжа

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала новую фотографию в Instagram. Она поздравила поклонников с Новым годом.

Певица утеплилась в белый пуховик и вышла на прогулку в сад.

— С Новым годом, — написала Пугачева.

Поклонники поблагодарили певицу за поздравление и пожелали ей благополучия в наступившем году. Многие отметили, что на снимке Пугачева предстала без макияжа, при этом она свежо выглядит.

«Аллочка, вы огонь!»; «Счастливая и красивая»; «Как же вы прекрасно выглядите!!! Лучшая!», — написали они в комментариях к посту.

Читайте также: «Алла Борисовна жжет!»: поклонники восхитились танцем Пугачевой с подругами