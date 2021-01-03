Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Аллочка, вы огонь!»: Пугачева опубликовала фото без макияжа
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Аллочка, вы огонь!»: Пугачева опубликовала фото без макияжа

Кирилл Николаев

Звезды

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала новую фотографию в Instagram. Она поздравила поклонников с Новым годом.

Певица утеплилась в белый пуховик и вышла на прогулку в сад.

— С Новым годом, — написала Пугачева.

Поклонники поблагодарили певицу за поздравление и пожелали ей благополучия в наступившем году. Многие отметили, что на снимке Пугачева предстала без макияжа, при этом она свежо выглядит.

«Аллочка, вы огонь!»; «Счастливая и красивая»; «Как же вы прекрасно выглядите!!! Лучшая!», — написали они в комментариях к посту.

Читайте также: «Алла Борисовна жжет!»: поклонники восхитились танцем Пугачевой с подругами

Алла Пугачевабез макияжафото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте