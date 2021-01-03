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Москвичей пригласили на новогоднее семейное авторалли
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Москвичей пригласили на новогоднее семейное авторалли

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В понедельник, 4 января, в 12 часов дня по московскому времени около столичного Музея Победы стартует новогоднее семейное авторалли «Батя».

Это традиционное спортивное состязание проходит в Москве и Подмосковье уже в девятый раз. Его участниками станут более 60 экипажей, в состав которых входят родители и дети. Ребята старше 12 лет могут быть штурманами и выступать в отдельной призовой категории. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов.

Как рассказал организатор ралли Дмитрий Березин, стокилометровый маршрут рассчитан примерно на четыре часа пути. Он разбит на несколько спецучастков, один из них — слалом, который необходимо проехать по схеме «2021». Для каждого отрезка пути обозначено точное время преодоления дистанции. В дорожной книге указываются только ориентиры поворотов и расстояния между ними, карты нет. Места расположения судейских пунктов и финиша участникам неизвестны.

Ранее Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную 3D-экскурсию.

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