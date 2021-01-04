Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан открылась в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 4 января в Москве открыта запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

К настоящему времени записаться на вакцинацию в столице могут работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных учреждений, сотрудники учебных и лечебных учреждений, работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации, москвичи старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

В дальнейшем список категорий для записи на вакцинацию будет расширяться, она станет доступна для всех жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее специалисты рассказали о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19.

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