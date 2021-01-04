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Медики рассказали, как питаться в новогодние праздники
Фото: pixabay.com/ru

Медики рассказали, как питаться в новогодние праздники

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врачи рассказали, как следует организовать режим питания в длинные новогодние выходные, чтобы не навредить здоровью и не набрать лишний вес.

Как отметила диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева, необходимо сбалансировать рацион, соблюдать количество потребляемых калорий и правильно сочетать продукты — в этом случае нет необходимости полностью отказываться от каких-либо продуктов или блюд.

Рекомендуется питаться следует четыре-пять раз в день, с тремя обязательными приемами пищи и одним-двумя перекусами. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева указала, что лучше начинать день со стакана чистой свежей воды комнатной температуры. В течение часа после пробуждения нужно позавтракать, лучше составить первый прием пищи из молочных продуктов, яиц, каш, цельнозернового хлеба и масла.

Эксперт советует есть медленно и в тишине, поскольку за разговорами или просмотром телевизора можно съесть больше.

В каждый прием пищи рекомендуется включать овощи и зелень, так как они богаты витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают телу эффективно функционировать и уменьшают чувство голода. Сладкие блюда лучше есть в первой половине дня.

— Если уже вас унесло море пищевого буйства – можно до этого или после сделать разгрузочный день … Может быть, пакет нежирного кефира или кусок рыбы или мяса в аккомпанементе с овощами, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как вернуться к здоровому питанию после праздников.

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