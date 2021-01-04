Пентагон поставит Украине ПО для мониторинга средств массовой информации

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Министерство обороны США планирует поставлять Украине программное обеспечение новостного агрегатора для мониторинга средств массовой инфоормации, следует из соответствующего ведомственного запроса о ценах на закупку оборудования.

Согласно документу, предполагается «обеспечение мониторинга и анализа СМИ: новостных веб-сайтов, социальных сетей, печатных изданий, трансляций и подкастов». При этом система будет предоставлять последние новости и свежие данные из местных, региональных и международных источников, а также позволит создавать персонализированные потоки новостей.

Условия конкурса на закупку запрещают приобретать оборудование, произведенное китайскими компаниями, уточняет RT.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет «динамических и драйвовых отношений» с Соединенными Штатами при администрации избранного президента Джо Байдена.

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