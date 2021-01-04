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Курс доллара опустился до 74,14 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара опустился до 74,14 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Юлия Ямпольская

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 74,135 рубля, евро — до 90, 985 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 4 января.

Так, на 10:05 по московскому времени курс доллара опустился на 0,87 процента — до 73,7675 рубля. Курс евро — на 1,17 процента. Он составлял 90,45 рубля.

Российский рынок акций открылся увеличением биржевых индексов. В частности, по данным на 10:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи рос на 0,52 процента и достигал 3306,12 пункта, а индекс РТС — на 0,88 процента, до 1399,64 пункта.

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