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Еще 3591 новый случай коронавируса выявили в Москве за последние сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 3591 новый случай коронавируса выявили в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

В Москве за последние 24 часа выявили 3591 случай заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.

В России за сутки был выявлен 23 351 новый пациент с коронавирусом. Среди них 11,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране зафиксировали 482 летальных исхода и 21 154 вылечившихся пациента.

Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге. Москва и Московская область расположились на втором и третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания.

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