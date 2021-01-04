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Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Город

В столице за последние сутки от коронавируса вылечился еще 6401 пациент. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.

Всего число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 652 324 человек.

Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве за последние суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

За последние 24 часа в столице зафиксирован 351 новый случай заражения коронавирусом и 74 летальных исхода.

По стране за сутки был выявлен 23 351 новый пациент с коронавирусом в 84 регионах России. Больше всего новых заболевших в Санкт-Петербурге. Москва и Московская область находятся на втором и третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания.

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