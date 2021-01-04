«Месяц прелести и позитива»: Волочкова объяснила, почему любит январские праздники

Фото: instagram.com/@volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в честь своих именин выложила в Instagram-аккаунте новый пост, посвященный январским праздникам.

Волочкова рассказала подписчикам о любви к новогодним праздникам. По ее словам, это время, в которое человек может насладиться отдыхом и добавить в свою жизнь позитива.

Балерина отметила, что в ее жизни Новый год и Рождество дополняют и другие январские праздники, которые она каждый год с нетерпением ждет: именины — 4 января и день рождения — 20 января.

— Как же я люблю это новогоднее время, праздничные дни! Их так много! Сегодня у меня именины, скоро Рождество, старый Новый год, Крещение. 20 января — мой день рождения. Месяц прелести и позитива, — написала Волочкова.

Она сопроводила пост фотографией, на которой стоит возле новогодней елки в домашней одежде, держит на руках пушистого белого кота и с улыбкой смотрит в камеру.

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