Более тысячи единиц спецтехники задействовано в уборке дорог в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 1,1 тысячи единиц спецтехники задействовано в уборке дорог в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, техника занимается ликвидацией последствий снегопада. Дорожные службы обеспечивают безопасный проезд по основным магистралям Подмосковья. При необходимости будет задействована дополнительная техника, сообщает «Москва 24».

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января. Водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобилях.

Читайте также: Синоптики предупредили о похолодании в Москве к концу недели