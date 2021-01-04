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Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы
Фото: depositphotos.com

Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на юго-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел в понедельник, 4 января, на Новоясеневском проспекте.

— В результате аварии есть один пострадавший, ему оказывают помощь медики, — проинформировали в МВД.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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