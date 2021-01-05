Стали известны подробности о жертвах пожара на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Булатниковская улица, 5к1 Карта всех событий

В результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибла 35-летняя женщина и ее маленький сын. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, при возгорании в доме на Булатниковской улице также пострадал отец семейства, он доставлен в больницу. Кроме того, госпитализированы 18-летняя девушка и еще один ребенок.

Напомним, пожар произошел 4 января в девятиэтажном доме по адресу Булатниковская улица, дом 5, корпус 1. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

Ранее поступали сообщения о четырех пострадавших. При этом пожарные спасли из горевшего дома шесть человек. Позднее стало известно о двоих погибших.

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