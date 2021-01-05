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Названы самые высокие новогодние елки в СНГ
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названы самые высокие новогодние елки в СНГ

Татьяна Плотникова

Общество

Эксперты туристической отрасли представили рейтинг самых высоких новогодних елок в столицах членов Содружества Независимых Государств в новогодние праздники — 2020/2021.

Лидером рейтинга оказалась главная елка Туркменистана — искусственное дерево высотой 41 метр, установленное перед культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде.

Второе место досталось главной новогодней елке Узбекистана — искусственное дерево высотой 36 метров украшает улицу Истиклол вблизи Национальной библиотеки имени Алишера Навои в Ташкенте.

Замыкает тройку лидеров главная елка Белоруссии — искусственное дерево высотой 30 метров, установленное на Октябрьской площади в Минске.

Кроме того, в топ-5 самых высоких новогодних елей в городах стран СНГ вошли главная елка Казахстана высотой 25 метров на территории EXPO-городка в Нур-Султане и главная елка Кыргызстана высотой 25 метров на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке. Оба дерева выполнены из искусственных материалов.

Главная новогодняя елка России 2021 — это живая ель высотой 25 метров, которая украшает Соборную площадь Кремля в Москве. В большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая — в Красноярске высотой 55 метров, как и в 2020 году, сообщает портал «ТурСтат».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздничных световых конструкциях на улицах Москвы.

Читайте также: Онлайн-гид по новогодним улицам столицы появился на портале «Узнай Москву»

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