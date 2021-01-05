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«За технику 6.0»: Пелагея с дочкой восхитили поклонников видео с катка
Фото: instagram.com/pelageya_insta

«За технику 6.0»: Пелагея с дочкой восхитили поклонников видео с катка

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица Пелагея, основательница и солистка одноименной группы, опубликовала видеозапись посещения катка. Компанию артистке составила ее трехлетняя дочь Таисия.

В подписи к ролику, опубликованному в Instagram Пелагеи, певица честно признается, что посещает каток второй раз в жизни, причем первый раз это произошло, когда будущей исполнительнице было всего пять лет.

Однако подписчиков Пелагеи восхитила харизматичность артистки и ее маленькой дочери. Многие отметили, что хотели бы увидеть певицу в телешоу «Ледниковый период», в котором звезды выступают в парах с профессиональными фигуристами.

Напомним, в декабре Пелагея официально развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, в браке с которым родила Таисию.

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