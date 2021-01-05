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Свыше 500 проверок игорного бизнеса проведено в Москве за 2020 год
Фото: pixabay.com/ru/

Свыше 500 проверок игорного бизнеса проведено в Москве за 2020 год

Татьяна Плотникова

Город

В 2020 году в Москве было проведено 524 проверки в сфере игорного бизнеса. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как уточняет ведомство, по результатам проверок было закрыто 65 нелегальных игорных заведений, в том числе десять казино, шесть залов игровых автоматов и 49 интернет-клубов.

При содействии общественных пунктов охраны порядка было обнаружено 20 незаконных игорных заведений в квартирах и 14 — в нежилых помещениях домов. Из нелегальных игорных заведений изъято 1433 единицы игрового оборудования, включая 33 игровых стола и 144 игровых автомата.

Кроме того, утилизировано 1923 единицы игрового оборудования, изъятого в 2019 и предшествующих годах.

По итогам проверок компетентные органы составили 68 протоколов, в отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 35 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 121 лицо, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в ходе проверок не зафиксировал нарушения антиковидных мер в Москве 1 и 2 января.

Читайте также: Более 50 нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала года

проверкиМоскваигорные заведения
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