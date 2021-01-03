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Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения антиковидных мер в Москве 1 и 2 января
Фото: Малакмадзе Анна

Роспотребнадзор не зафиксировал нарушения антиковидных мер в Москве 1 и 2 января

Анастасия Волоснова

Город

Во время новогодних праздников 1 и 2 января Роспотребнадзор проверил московские заведения на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки инспекторы ведомства не обнаружили нарушений, рассказала пресс-служба столичного управления ведомства.

Представители Роспотребнадзора провели обследования на новогодних представлениях в клубе «16 Тонн», во Дворце спорта «Мегаспорт», четырех магазинах детских товаров сети ООО «Победа». Инспекторы также проверили детские представления в концертном зале гостиницы «Космос» и МТД имени Пушкина.

— На всех проверенных объектах, где проходили новогодние мероприятия, соблюдались противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. В закрытых помещениях в полном объеме обеспечены дезинфекционные мероприятия, соблюдались требования масочного режима и социального дистанцирования, в том числе при рассадке в зрительных залах при проведении представлений, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Кроме того, обследования провели на открытых площадках во время фейерверочного показа в акватории набережной Москвы-реки и на катке, где, по словам инспекторов, соблюдались меры социального дистанцирования.

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