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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 5 января, погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона. Он принес облачную погоду без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье возможно до пяти градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — около 80 процентов. Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останется в пределах нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов страны о предстоящих погодных аномалиях.

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