Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Рождество жителей Москвы ожидает облачная погода с небольшим морозом.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января температура воздуха в столице составит шесть–восемь градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до минус десяти градусов.

— Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы. Днем температура будет повышаться до минус пяти градусов, — рассказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что такая погода будет характерна для всего центра европейской части России. В среднем температурный фон превысит нормативные значения на два–три градуса.

Кроме того, в Рождество прогнозируется облачность и небольшой снег, высота снежного покрова может вырасти на пару сантиметров, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о предстоящих погодных аномалиях.

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