Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество

Татьяна Плотникова

Город

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Рождество жителей Москвы ожидает облачная погода с небольшим морозом.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января температура воздуха в столице составит шесть–восемь градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до минус десяти градусов.

— Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы. Днем температура будет повышаться до минус пяти градусов, — рассказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что такая погода будет характерна для всего центра европейской части России. В среднем температурный фон превысит нормативные значения на два–три градуса.

Кроме того, в Рождество прогнозируется облачность и небольшой снег, высота снежного покрова может вырасти на пару сантиметров, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о предстоящих погодных аномалиях.

Читайте также: Синоптики предупредили о похолодании в Москве к концу недели

Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте