Четыре затмения произойдут в 2021 году

Фото: pixabay.com

Четыре затмения — по два солнечных и лунных — ожидают жителей Земли в наступившем 2021 году. Об этом рассказали в Московском планетарии.

26 мая ожидается полное затмение Луны, причем теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, а полное — 19 минут. Данное астрономическое явление будет происходить в дневное время для большей части России, вечером его можно будет разглядеть только на Дальнем Востоке.

10 июня состоится кольцеобразное затмение Солнца. Его будет видно в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы можно будет рассмотреть с территории России и стран СНГ.

19 ноября произойдет частное затмение Луны, его различные фазы смогут увидеть жители Южной Америки, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Полностью затмение можно будет наблюдать в Северной Америке, на Чукотке и Камчатке. Частные и теневые фазы увидят жители восточных регионов России.

4 декабря ожидается полное затмение Солнца, его полоса пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. Небольшие частные фазы затмения можно будет разглядеть с территорий на юге Африки и Австралии, пишет «Российская газета» со ссылкой на Московский планетарий.

Ранее сообщалось, что 24 января при ясной погоде можно будет наблюдать Меркурий, а 26 мая земляне увидят суперлуние.

Читайте также: Астрономы спрогнозировали мощную солнечную вспышку в 2021 году