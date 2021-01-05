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Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионате мира
/ Фото: Федерация хоккея России

Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионате мира

Юлия Ямпольская

Спорт

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира. Матч с командой США завершился победой соперников со счетом 4:3.

Стало известно, что в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею россияне встретятся с национальной командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Читайте также: Третьяк дал прогноз на полуфинал молодежного ЧМ между Россией и Канадой

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