Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионате мира

/ Фото: Федерация хоккея России

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира. Матч с командой США завершился победой соперников со счетом 4:3.

Стало известно, что в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею россияне встретятся с национальной командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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