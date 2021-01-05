Более 92 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России за все время пандемии провели более 92 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 5 января.

Уточняется, что за минувшие сутки в России провели 217 тысяч тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей в стране остаются 651 820 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было выявлено 583 907 заболевших коронавирусной инфекцией.

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