Коронавирус выявили у 24 246 человек в России за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 24 246 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что 11,8 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За минувшие сутки в России полностью вылечилось 22 632 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649), Московской области (1131) и Нижегородской области (405).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в России за все время пандемии провели более 92 миллионов тестов на коронавирус.

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