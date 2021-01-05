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Около 100 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве за четыре года
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Около 100 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве за четыре года

Анастасия Волоснова

Город

В Новой Москве создадут около 100 тысяч новых рабочих мест за четырехлетний период. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

При этом около десяти тысяч рабочих мест в этом секторе городской экономики появились в новостройках. На первых этажах современных домов есть магазины, мастерские, аптеки и другие объекты соцкультбыта.

— Чуть меньше рабочих мест появилось в логистике и связи. Тройку лидеров сфер приложения труда «замыкают» топливно-энергетический комплекс и строительство, — отметил Жидкин.

Рабочие места также будут создаваться в офисных центрах. Свыше трех тысяч мест создадут в бизнес-квартале «Прокшино», уточнил Жидкин.

Глава департамента добавил, что с 2012 года в Новой Москве, где проживают порядка 554 тысячи человек, появилось более 255 тысяч новых рабочих мест. Среди жителей порядка 65 процентов ходят на работу в пределах Новой Москвы, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Ранее сообщалось, что почти 20 искусственных сооружений построят в Новой Москве за три года. Среди них пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакада и восемь внеуличных пешеходных переходов.

Читайте также: Две новые поликлиники построят в Новой Москве в 2021 году

рабочие местастроительствоНовая Москва
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