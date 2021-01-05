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Более 10 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве в 2020 году
Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Более 10 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

В 2020 году в столице построили более десяти миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник, 5 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего по итогам прошлого года в столице введено 10,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,9 миллиона «квадратов» составила жилая застройка. Это рекордные показатели за последнее время.

Бочкарев отметил, что в 2021 году в городе планируется построить не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе четыре миллиона квадратных метров жилья, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Бочкарев заявил, что в 2021 году в Москве планируется построить свыше 72 километров дорог, 18 искусственных сооружений, 16 пешеходных переходов.

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