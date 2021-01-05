Полиция окружила дом лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо
Полицейские окружили дом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в день вступления в должность новых депутатов национальной ассамблеи. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы Гуайдо.
На кадрах видно, что резиденцию Гуайдо окружили несколько полицейских.
ALERTA 🚨 | Director del Centro de Comunicación Nacional @AlbertoRavell denuncia que esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro mantienen rodeada la residencia del presidente (e) de Venezuela @jguaido pic.twitter.com/6skP1zhKrQ— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 5, 2021
Парламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле состоялись в воскресенье, 6 декабря. Граждане страны должны были избрать 277 депутатов национальной ассамблеи (парламента).
По результатам обработки 82 процентов бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набирает 67,6 процента голосов граждан. Второе место занимает умеренная оппозиция — «Демократический альянс» — с 17,95 процента голосов.
При этом значительная часть противников действующего правительства, которые сейчас контролируют парламент (в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо), отказались от участия в голосовании, выразив сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.
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