Полиция окружила дом лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо

Фото: twitter.com/Presidencia_VE

Полицейские окружили дом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в день вступления в должность новых депутатов национальной ассамблеи. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы Гуайдо.

На кадрах видно, что резиденцию Гуайдо окружили несколько полицейских.

ALERTA 🚨 | Director del Centro de Comunicación Nacional @AlbertoRavell denuncia que esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro mantienen rodeada la residencia del presidente (e) de Venezuela @jguaido pic.twitter.com/6skP1zhKrQ — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 5, 2021

Парламентские выборы в Венесуэле

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись в воскресенье, 6 декабря. Граждане страны должны были избрать 277 депутатов национальной ассамблеи (парламента).

По результатам обработки 82 процентов бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набирает 67,6 процента голосов граждан. Второе место занимает умеренная оппозиция — «Демократический альянс» — с 17,95 процента голосов.

При этом значительная часть противников действующего правительства, которые сейчас контролируют парламент (в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо), отказались от участия в голосовании, выразив сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

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