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Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество

Кирилл Николаев

Здоровье

Группа немецких и шведских ученых провела исследование и обнаружила вещество, которое может оказывать подавляющее действие на коронавирус. Результаты эксперимента опубликованы на портале MedRxiv.

По мнению специалистов, этим веществом является флувастатин. Он влияет на инфицированные клетки и подавляет трансляцию и репликацию коронавируса.

Также у пациентов с коронавирусом, которые получали терапию статинами, выявили более благоприятный клинический исход. Ученые сделали вывод, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение заболевания.

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