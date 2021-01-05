Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество
Группа немецких и шведских ученых провела исследование и обнаружила вещество, которое может оказывать подавляющее действие на коронавирус. Результаты эксперимента опубликованы на портале MedRxiv.
По мнению специалистов, этим веществом является флувастатин. Он влияет на инфицированные клетки и подавляет трансляцию и репликацию коронавируса.
Также у пациентов с коронавирусом, которые получали терапию статинами, выявили более благоприятный клинический исход. Ученые сделали вывод, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение заболевания.
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