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Дептранс Москвы принял 45-й новейший поезд «Москва-2020»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Дептранс Москвы принял 45-й новейший поезд «Москва-2020»

Кирилл Николаев

Город

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы принял 45-й по счету новейший поезд «Москва-2020». Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Поезд имеет самый широкий салон и остекленные двери. Он оснащен USB-портами, которые расположены у каждого кресла.

— Скоро такими будут все поезда Кольцевой линии и большая их часть на Калужско-Рижской, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее горожанам рассказали, как будет работать столичный транспорт в Рождество.

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