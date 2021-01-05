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Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Фото: depositphotos.com

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

Два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом во вторник, 5 января, рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на 19-м километре МКАД, на внутренней стороне после Бесединского шоссе. Информация о пострадавших не приводится.

Движение в районе аварии затруднено на протяжении 2,4 километра, заняты три полосы.

Позднее появились сведения о том, что движение полностью восстановлено.

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