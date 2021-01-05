Более 541 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Master Sgt. David Kujawa

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 84,47 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 541 тысячу. Согласно опубликованным во вторник, 5 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 8,7 тысячи приблизившись к 1,85 миллиона.

В ВОЗ поступили сведения о 84 474 195 зараженных коронавирусом и 1 848 704 умерших. Число инфицированных увеличилось на 541 811, умерших — на 8 696 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что около половины случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (266 499), на втором месте — Европа (202 958), на третьем — Юго-Восточная Азия (26 070).

Больше всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 выявлено в СоединенныхШтатах—20 470 169. Далее расположились Индия (10 356 844), Бразилия (7 733 746), Россия (3 284 384) и Великобритания (2 713 567).

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