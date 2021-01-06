Разработчик вакцины «Спутник V» пока не запросил научное заключение ЕС

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не получило запрос от разработчика российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для выработки соответствующих научных рекомендаций, контакты по вакцине находятся на ранней стадии. Об этом сообщили во вторник, 5 января, в пресс-службе лекарственного регулятора Евросоюза.

— Мы бы хотели пояснить, что мы все еще находимся на раннем этапе взаимодействия с разработчиком «Спутник V». На данный момент разработчик не подал запрос на получение научных рекомендаций, — заявил представитель пресс-службы.

В агентстве отметили, что как только EMA подготовит соответствующее научное заключение, его сразу же опубликуют сайте регулятора.

Также в EMA пояснили, что для получения разрешения использования вакцины в ЕС, компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в агентство для авторизации на рынке. Потом специальный комитет по лекарственным препаратам для человека оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски, передает РИА Новости.

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