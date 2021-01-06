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Разработчик вакцины «Спутник V» пока не запросил научное заключение ЕС
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Разработчик вакцины «Спутник V» пока не запросил научное заключение ЕС

Юлия Курганова

Здоровье

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не получило запрос от разработчика российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для выработки соответствующих научных рекомендаций, контакты по вакцине находятся на ранней стадии. Об этом сообщили во вторник, 5 января, в пресс-службе лекарственного регулятора Евросоюза.

— Мы бы хотели пояснить, что мы все еще находимся на раннем этапе взаимодействия с разработчиком «Спутник V». На данный момент разработчик не подал запрос на получение научных рекомендаций, — заявил представитель пресс-службы.

В агентстве отметили, что как только EMA подготовит соответствующее научное заключение, его сразу же опубликуют сайте регулятора.

Также в EMA пояснили, что для получения разрешения использования вакцины в ЕС, компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в агентство для авторизации на рынке. Потом специальный комитет по лекарственным препаратам для человека оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски, передает РИА Новости.

Читайте также: Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

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