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Московские спасатели получили два учебных модуля для отработки действий при пожаре
Спасатели могут отработать тушение пожаров с тепловым потоком большой мощности / Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Московские спасатели получили два учебных модуля для отработки действий при пожаре

Василиса Чернявская 

Город

Столичные спасатели получили два новых учебных модуля для отработки действий при тушении пожаров и по спасению людей в условиях ограниченного пространства. Как рассказал в среду, 6 января, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, учебно-тренировочные комплексы установлены на полигоне Пожарно-спасательного центра, где пожарные и спасатели регулярно проводят тренировки и повышают квалификацию.

— Первый комплекс позволяет отработать алгоритм действий при возникновении ЧС на объектах газового хозяйства, газораспределительных подстанциях, в промышленной зоне или на газовых заправках, — рассказал Петр Бирюков. — Спасатели могут отработать тушение пожаров с тепловым потоком большой мощности, включая ведение разведки, локализацию горючих веществ, аварийное отключение электросетей, эвакуацию пострадавших с использованием защитных костюмов.

Учебные места второго модуля имитируют работу в условиях закрытых помещений типа коллектора, насосной станции, вентиляционной камеры, хранилища и других сооружений с ограниченным пространством.

Московские спасатели получили два учебных модуля для отработки действий при пожареФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что учебные комплексы оборудованы специальными системами управления, которые позволяют контролировать процесс занятий, при необходимости менять условия, корректировать задачи и вести видеозапись.

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Петр БирюковМоскваспасатели
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