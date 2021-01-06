Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шквал критики обрушился на футболиста «Рубина» после танца с бутылкой пива
Фото: Пресс-служба «Рубина» / rubin-kazan.ru

Шквал критики обрушился на футболиста «Рубина» после танца с бутылкой пива

Анастасия Колоскова

Звезды

Пользователи Сети обрушились с критикой на нападающего футбольного клуба «Рубин» Ивана Игнатьева, который выложил в соцсетях видеоролик танца с бутылкой пива в руках.

На видео 22-летний спортсмен отплясывает в шортах и с голым торсом на мальдивском пляже. В рука у него початая бутылка с пивом.

Спустя некоторое время Игнатьев удалил видео, однако его успели растиражировать СМИ.

В частности, ролик появился в Twitter журналиста Стефано Конфорти. Итальянец сокрушался, что Игнатьев, стоивший клубу семь миллионов евро, забил всего три мяча и то с пенальти.

К критике присоединились и другие пользователи соцсети. Они припомнили футболисту многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы, о чем неоднократно сообщали СМИ.

— Возможно, если мы его осудим, то он или другие в будущем подумают, как и что выкладывать в публичное пространство, — написали подписчики.

По информации СМИ, Иван Игнатьев отдыхает на Мальдивах в компании дочери легендарного футболиста «Ростова» Михаила Осинова Арины и сына депутата Госсовета Татарстана Дмитрия Самаренкина Константина, передает РЕН ТВ.

Ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева выложила снимок мужа с Кокориным на отдыхе в Дубае.

Читайте также: «Лицо покромсала болезнь»: бывшая жена Аршавина пожаловалась на проблемы со здоровьем

известный футболистскандал в интернетеупотребление пива
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте