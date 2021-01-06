Шквал критики обрушился на футболиста «Рубина» после танца с бутылкой пива

Фото: Пресс-служба «Рубина» / rubin-kazan.ru

Пользователи Сети обрушились с критикой на нападающего футбольного клуба «Рубин» Ивана Игнатьева, который выложил в соцсетях видеоролик танца с бутылкой пива в руках.

На видео 22-летний спортсмен отплясывает в шортах и с голым торсом на мальдивском пляже. В рука у него початая бутылка с пивом.

Спустя некоторое время Игнатьев удалил видео, однако его успели растиражировать СМИ.

В частности, ролик появился в Twitter журналиста Стефано Конфорти. Итальянец сокрушался, что Игнатьев, стоивший клубу семь миллионов евро, забил всего три мяча и то с пенальти.

К критике присоединились и другие пользователи соцсети. Они припомнили футболисту многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы, о чем неоднократно сообщали СМИ.

— Возможно, если мы его осудим, то он или другие в будущем подумают, как и что выкладывать в публичное пространство, — написали подписчики.

По информации СМИ, Иван Игнатьев отдыхает на Мальдивах в компании дочери легендарного футболиста «Ростова» Михаила Осинова Арины и сына депутата Госсовета Татарстана Дмитрия Самаренкина Константина, передает РЕН ТВ.

Ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева выложила снимок мужа с Кокориным на отдыхе в Дубае.

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