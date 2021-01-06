Шквал критики обрушился на футболиста «Рубина» после танца с бутылкой пива
Пользователи Сети обрушились с критикой на нападающего футбольного клуба «Рубин» Ивана Игнатьева, который выложил в соцсетях видеоролик танца с бутылкой пива в руках.
На видео 22-летний спортсмен отплясывает в шортах и с голым торсом на мальдивском пляже. В рука у него початая бутылка с пивом.
Спустя некоторое время Игнатьев удалил видео, однако его успели растиражировать СМИ.
В частности, ролик появился в Twitter журналиста Стефано Конфорти. Итальянец сокрушался, что Игнатьев, стоивший клубу семь миллионов евро, забил всего три мяча и то с пенальти.
К критике присоединились и другие пользователи соцсети. Они припомнили футболисту многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы, о чем неоднократно сообщали СМИ.
— Возможно, если мы его осудим, то он или другие в будущем подумают, как и что выкладывать в публичное пространство, — написали подписчики.
По информации СМИ, Иван Игнатьев отдыхает на Мальдивах в компании дочери легендарного футболиста «Ростова» Михаила Осинова Арины и сына депутата Госсовета Татарстана Дмитрия Самаренкина Константина, передает РЕН ТВ.
Ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева выложила снимок мужа с Кокориным на отдыхе в Дубае.
Читайте также: «Лицо покромсала болезнь»: бывшая жена Аршавина пожаловалась на проблемы со здоровьем