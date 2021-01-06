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Народный календарь. Чего нельзя делать на Рождество, 7 января
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Чего нельзя делать на Рождество, 7 января

Василий Плиткин

Общество

В этот четверг отмечается Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В ночь на 7 января верующие собираются в храмах для совместных праздничных богослужений. После принято ходить в гости или звать к себе в дом близких и друзей. Считается, что если двое мужчин войдут в дом первыми, то в нем не будет раздоров и споров, однако если первой войдет женщина, неприятностей хозяевам не избежать.

Существуют и определенные запреты для этого дня. На Рождество Христово молодым девушкам нельзя гадать, иначе они прогадают свою судьбу. В ночь на Рождество нельзя купаться, лучше это сделать заранее. Запрещается выполнять домашнюю работу и стричься. Кроме того, хозяину дома нельзя покидать праздничный стол раньше гостей, иначе весь год он будет неприкаянным. Не стоит ставить на стол пустую посуду, охотиться, употреблять алкоголь и ссориться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать на Рождество, 7января

Приметы погоды обещали раннюю весну, если в этот день наступила оттепель. Чем больше снега на улице, тем благоприятнее будет год. Если кошка свернулась в клубок, скоро грянут морозы.

411 лет назад Галилео Галилей открыл спутники Юпитера. 169 лет назад в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка

В этот день родились актрисы Мария Миронова, Нина Сазонова и Наталья Гвоздикова, певица Екатерина Семенова, модельер Кристиан Лубутен, актер Николас Кейдж.

Именины отмечают Иоанн, Трофим, Юлиан.

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