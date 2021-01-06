Еще одну вакцину от коронавируса разрешили использовать в ЕС

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к использованию вакцину от COVID производства американской компании Moderna. Об этом в среду, 6 января, сообщил регулятор по итогам заседания специального научного комитета в Twitter.

Согласно сообщению, комитет ЕМА, отвечающий за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, изучил информацию о качестве и эффективности вакцины Moderna, а также о ее безопасности.

Агентство рекомендовало Европейской комиссии выдать «формальное условное разрешение», которая должна в ближайшее время оформить техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, комиссия принимает все меры, чтобы сделать вакцину доступной для ЕС в максимально короткие сроки.

Еврокомиссия и компания Moderna в конце ноября заключили соглашение на закупку до 160 миллионов доз вакцины.

Первой вакциной, одобренной в ЕС, стал препарат Pfizer/BioNTech. Европейский регулятор ввел ее на рынок 21 декабря. Уже через несколько дней стартовали поставки препарата в страны Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные контракты с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Они обеспечат европейцев 1,2 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины, уточняет РИА Новости.

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