Папа Римский поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

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Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим Рождеством. Об этом в среду, 6 января, сообщает ТАСС.

Понтифик провел проповедь по случаю отмечаемого в среду католического праздника Богоявления. Он пожелал православным мира и надежды.

Ранее сообщалось, что проход на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будет ограничен. В этом году допуск на службу в храм будет осуществляться только по приглашениям. Это делается ради безопасности верующих старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

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