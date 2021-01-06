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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара снизился на 89,60 копейки и составил 73,74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 45 974 сделки на сумму 112 миллиардов 985,935 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 78,21 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,91 рубля. Всего на ЕТС было заключено 3713 сделок на сумму восемь миллиардов 693,866 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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