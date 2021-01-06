Дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Фиксирующий нарушения правил дорожного движения знак появится на российских дорогах. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, знак фото- и видеофиксации установят на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты. Эти правила вступят в силу с 1 марта 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее правительство Российской Федерации утвердило требования по безопасности для столичных железнодорожных объектов.

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